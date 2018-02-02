В Сети появилось фото подозреваемого в убийстве Уварова и Соболева

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2.2.2018 | 13:38 Новости, Происшествия

СУ Следственного комитета по Орловской области опубликовало фотографии подозреваемого в убийстве сына экс-мэра Орла Андрея Уварова и бывшего члена совета директоров «Орелстроя» Владимира Соболева. Снимки появились в официальной группе СК в соцсети «ВКонтакте».

На них изображены сотрудники СК, а также мужчина в зеленой куртке, черных брюках и шапке. Действие происходит возле места убийства Владимира Соболева. Судя по всему, он рассказывает об обстоятельствах совершения преступления.

1 февраля Следственный комитет и УМВД по Орловской области сообщили о задержании 49-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве Андрея Уварова и Владимира Соболева. Выстрелы были совершены из пистолета ТТ. По словам мужчины, он совершил преступления из мести.

Андрей Уваров был убит 3 мая 2013 года в городе Орле в подъезде многоквартирного дома, расположенного по улице Новикова. Владимир Соболев был застрелен в автомобиле вблизи собственного дома в городе Орле 24 сентября 2014 года.

ИА «Орелград»

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