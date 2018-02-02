В январе в Орловской области погибли 4 пешехода

Большинство аварий случилось в темное время суток.

С начала года в Орловской области произошло 34 ДТП с участием пешеходов. Четыре человека погибли, сообщили в регуправлении ГИБДД. Еще 22 получили травмы, среди них трое детей.

По числу аварий с летальным исходом лидирует Ливенский район. Почти половина — 16 из 34 ДТП — пришлись на Орел. Травмы получили 9 человек.

Все четверо погибших лишились жизней в темное время суток, когда водителю наиболее тяжело заметить пешеходов. ГИБДД рекомендует жителям Орловской области обзавестись светоотражающими элементами на одежду.

ИА «Орелград»