В январе в Орловской области погибли 4 пешехода

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2.2.2018 | 11:52 Новости, Происшествия

Большинство аварий случилось в темное время суток.

С начала года в Орловской области произошло 34 ДТП с участием пешеходов. Четыре человека погибли, сообщили в регуправлении ГИБДД. Еще 22 получили травмы, среди них трое детей.

По числу аварий с летальным исходом лидирует Ливенский район. Почти половина — 16 из 34 ДТП — пришлись на Орел. Травмы получили 9 человек.

Все четверо погибших лишились жизней в темное время суток, когда водителю наиболее тяжело заметить пешеходов. ГИБДД рекомендует жителям Орловской области обзавестись светоотражающими элементами на одежду.

ИА «Орелград»

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