Жители Орла за год отдали государству почти 16 млрд рублей

Налоговая служба областного центра подвела итоги работы в 2017 году.

Как сообщает пресс-служба управления ФНС России по Орловской области, в 2017 году ИФНС по городу Орлу было собрано в консолидированный бюджет 15,8 миллиарда рублей. Это на 1,3 миллиарда рублей больше, чем за 2016 год. Налоговики отмечают положительную динамику поступлений в бюджеты всех уровней.

— Так, за отчетный период в федеральный бюджет поступило 4,84 миллиарда рублей, что на 25,7 процента выше уровня 2016 года, — сообщили в УФНС. — В территориальный бюджет перечислено 10,99 миллиарда, или 103 процента к уровню предыдущего года.

Основная часть поступлений традиционно сформировалась за счет налога на доходы физических лиц (5,3 миллиарда рублей), НДС – (4,3 млрд), и налога на прибыль (2,9 млрд).

ИА «Орелград»