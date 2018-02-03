Орловская область отчиталась об успешном выпуске облигаций

Региональные власти утвердили отчет об эмиссии ценных бумаг.

Отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг Орловской области за 2017 год утвердил исполняющий обязанности врио губернатора Александр Бударин. В ближайшее время документ будет направлен в Министерство финансов РФ. Судя по нему, область успешно справилась с поставленной задачей.

Напомним, что в прошлом году наш регион впервые прибег к выпуску собственных ценных бумаг – облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей. Всего было выпущено 5 млн штук. Как следует из отчета, все они были проданы, а выручка составила 5 млрд рублей, как и планировалось.

Облигации на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга были проданы при помощи ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». Погашаться ценные бумаги будут 24 декабря 2020 года (30 процентов номинальной стоимости облигаций), 23 декабря 2021 года (30 процентов) и 26 ноября 2022 года (40 процентов).

За счет выпуска облигаций регион планирует заместить более дорогие банковские кредиты.

ИА «Орелград»