Орловские чиновники займутся пиаром архивной службы

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3.2.2018 | 14:40 Новости, Общество

Правительство региона утвердило план празднования 100-летия архива.

План мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Государственной архивной службы России, утвердил исполняющий обязанности врио главы региона Александр Бударин. Оргкомитет возглавил зампред правительства по социальной политике Андрей Усиков.

План, в частности, предусматривает проведение пиар-кампаний в средствах массовой информации и интернет-пространстве. Данная миссия возложена на департамент внутренней политики, администрацию губернатора и правительства, а также на управление культуры.

Планом предусмотрено проведение в архивных учреждениях дней открытых дверей с мастер-классами, обзорных экскурсий, конкурсов сочинений школьников на темы «Моя родословная» и «История страны в истории семьи», историко-документальной выставки и научно-практической конференции, издание юбилейного буклета, чтение лекций, видеопрезентации и другое.

ИА «Орелград»

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