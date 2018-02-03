Орловские чиновники займутся пиаром архивной службы

Правительство региона утвердило план празднования 100-летия архива.

План мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Государственной архивной службы России, утвердил исполняющий обязанности врио главы региона Александр Бударин. Оргкомитет возглавил зампред правительства по социальной политике Андрей Усиков.

План, в частности, предусматривает проведение пиар-кампаний в средствах массовой информации и интернет-пространстве. Данная миссия возложена на департамент внутренней политики, администрацию губернатора и правительства, а также на управление культуры.

Планом предусмотрено проведение в архивных учреждениях дней открытых дверей с мастер-классами, обзорных экскурсий, конкурсов сочинений школьников на темы «Моя родословная» и «История страны в истории семьи», историко-документальной выставки и научно-практической конференции, издание юбилейного буклета, чтение лекций, видеопрезентации и другое.

ИА «Орелград»