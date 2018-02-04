Орловские осужденные заработали 41 млн рублей

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4.2.2018 | 12:44 Новости, Общество

В системе УФСИН за год выпустили продукции на 300 миллионов.

Информация об этом прозвучала на расширенно заседании коллегии регионального управления ФСИН. Как сообщил заместитель начальника ведомства полковник внутренней службы Андрей Илюшечкин, в минувшем году к оплачиваемому труду были привлечены 2152 осужденных.

— Их среднедневная заработная плата составила 319,9 рубля, — рассказал он. — Объем выпуска товарной продукции, работ и услуг превысил плановые показатели на 36,7 процента и составил 299,1 миллиона рублей.

Чистая прибыль составила 41,1 миллиона рублей. Кроме того, в 2017 году было освоено 20 видов новых изделий, что позволило дополнительно трудоустроить 87 осужденных.

В первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие иски, — подчеркнул Андрей Илюшечкин. — Из 992 осужденных, имеющих исполнительные листы, погашают иски 930.

ИА «Орелград»

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