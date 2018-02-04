В Орловской области трудоустроили 464 инвалида

В Орле прошел круглый стол по проблемам занятости инвалидов.

Круглый стол под названием «Мир равных возможностей» был организован Орловской областной общественной организацией инвалидов. Основным докладчиком стал заместитель начальника областного управления труда и занятости Максим Долгий. Он отметил, что люди с ограниченными возможностями здоровья – это наиболее уязвимая на рынке труда категория граждан.

— В Орловской области проживает более 18,7 тысячи инвалидов, — рассказал Максим Долгий. — Работают из них 4,8 тысячи человек, или 26 процентов. Данный показатель сопоставим со среднероссийским, который составляет 26,1 процента.

По его словам, в 2017 году в центры занятости населения Орловской области за содействием в поиске подходящей работы обратились 418 инвалидов. В целом течение прошлого года на квотируемые рабочие места были трудоустроены 464 инвалида как по направлению службы занятости населения, так и самостоятельно.

ИА «Орелград»