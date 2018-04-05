Фонд кино поможет Орловской области

Кинотеатры нашего региона претендуют на финансовую поддержку.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии может выделить регионам Черноземья 70 миллионов рублей на модернизацию кинотеатров. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, Фонд кино организовал конкурс на получение господдержки на модернизацию кинозалов в городах с населением до 500 тысяч жителей. В число четырех регионов Черноземья, которые сообща могут получить порядка 70 миллионов рублей, вошла и Орловская область.

Сообщается, что по 5 миллионов рублей могут получить три кинотеатра в Глазуновке, Ливнах и Покровском. Кстати, по условиям размер поддержки не может превышать 5 миллионов.

Обязательным условием является окончание работ и начало кинопоказа не позднее 15 декабря.

До конца 2021 года переоборудованные за счет средств фонда кинотеатры должны давать не менее 50 процентов сеансов отечественных фильмов в каждом квартале календарного года.

ИА «Орелград»