Клычков продолжает падение в рейтинге влияния

5.4.2018 | 19:10 Новости, Политика

По итогам марта он занял 74-ю строчку.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков в рейтинге влияния глав субъектов РФ «Агентства политических и экономических коммуникаций» по итогам марта расположился на 74-й строчке. По сравнению с предыдущим месяцем он потерял 4 позиции. Андрей Клычков находится в группе губернаторов со средним влиянием.

Лидеры рейтинга остаются неизменными: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

ИА «Орелград»

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