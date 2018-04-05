Клычков продолжает падение в рейтинге влияния

По итогам марта он занял 74-ю строчку.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков в рейтинге влияния глав субъектов РФ «Агентства политических и экономических коммуникаций» по итогам марта расположился на 74-й строчке. По сравнению с предыдущим месяцем он потерял 4 позиции. Андрей Клычков находится в группе губернаторов со средним влиянием.

Лидеры рейтинга остаются неизменными: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

ИА «Орелград»