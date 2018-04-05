Сотрудник Росгвардии вынес на руках ветерана из пожара на 8 Марта

Подполковник бросился на помощь пожилому человеку.

Как уже рассказывал «Орелград», сегодня в 11 часов произошел пожар в доме №8 на улице 8 Марта. По словам пресс-службы ГУ МЧС по Орловской области, из здания были спасены 19 человек, эвакуированы 24.

Одним из эвакуированных стал 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Андреев, лишенный возможности передвигаться. Он находился в квартире на верхнем этаже.

На место пожара для оцепления территории прибыли сотрудники Росгвардии. Узнав, что внутри находится ветеран, подполковник полиции Максим Благовещенский бросился ему на помощь. Взвалив пенсионера на себя, он вынес его из задымленной квартиры. Василий Андреев и его родные поблагодарили росгвардейца за помощь.

В ведомстве также заявили, что причиной пожара стала неосторожность рабочих, которые занимались перекрытием кровли. Впрочем, в ГУ МЧС предварительную версию случившегося пока не называют.

— В результате пожара выгорело чердачное помещение на площади 50 квадратных метров, — рассказали в спасательной службе.

ИА «Орелград»