В Орле продолжается подъем рек

6.4.2018 | 12:34 Новости, Общество

Фото infoorel.ru

Нижний уровень набережных полностью ушел под воду.

В Орловской области продолжается весеннее половодье. 6 апреля уровень рек поднялся еще выше. В Орле нижний променад набережных Оки и Орлика полностью скрылся под водой: если вчера из-под нее виднелся край парапета, то сегодня вода уже почти достигла половины высоты между нижним и верхним уровнями. Реки освобождаются от льда.

По состоянию на 6 апреля в Орловской области подтоплены 15 низководных мостов. Опасного уровня вода не достигает. Затопленным оказался и мост через Орлик в районе слияния рек.

Фото infoorel.ru
Фото infoorel.ru
Фото infoorel.ru
Фото infoorel.ru

 

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Фото из соцсетей

ИА «Орелград»

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