В Орле утвердили цены на уборку снега и содержание дорог

6.4.2018 | 11:47 ЖКХ, Новости

Утверждены расценки по содержанию автомобильных дорог в Орле.

Глава администрации Орла Александр Муромский утвердил показатели стоимости и состава работ по содержанию дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на 2018-2019 годы. В 2020 году они будут изменены с учетом уровня инфляции. Список работ и цен получился длинным.

Так, один из разделов устанавливает цены на содержание объектов улично-дорожной сети, тротуары, остановочные павильоны, инженерные сооружения и сети ливневой канализации. Например, подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см вручную стоит 125,53 рубля за площадь 100 кв. метров. Посыпка тротуаров песком вручную оценена в 83,67 рубля за ту же площадь.

Механизированная уборка территории дешевле. Так, подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 5 см тротуароуборочными машинами обойдется в 108,87 рубля за 1000 кв. метров. Погрузка снега погрузчиком стоит 584 рубля за час работы, снегопогрузчиком – 1668 рублей.

Показатели стоимости необходимы для планирования бюджетных расходов. Напомним, что ассигнования выделяются из регионального дорожного фонда. Считается, что ценовые нормативы позволяют эффективно расходовать казенные средства.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования