В Орле утвердили цены на уборку снега и содержание дорог

Утверждены расценки по содержанию автомобильных дорог в Орле.

Глава администрации Орла Александр Муромский утвердил показатели стоимости и состава работ по содержанию дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на 2018-2019 годы. В 2020 году они будут изменены с учетом уровня инфляции. Список работ и цен получился длинным.

Так, один из разделов устанавливает цены на содержание объектов улично-дорожной сети, тротуары, остановочные павильоны, инженерные сооружения и сети ливневой канализации. Например, подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см вручную стоит 125,53 рубля за площадь 100 кв. метров. Посыпка тротуаров песком вручную оценена в 83,67 рубля за ту же площадь.

Механизированная уборка территории дешевле. Так, подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 5 см тротуароуборочными машинами обойдется в 108,87 рубля за 1000 кв. метров. Погрузка снега погрузчиком стоит 584 рубля за час работы, снегопогрузчиком – 1668 рублей.

Показатели стоимости необходимы для планирования бюджетных расходов. Напомним, что ассигнования выделяются из регионального дорожного фонда. Считается, что ценовые нормативы позволяют эффективно расходовать казенные средства.

ИА «Орелград»