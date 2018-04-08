Орловские предприниматели вывели на чистую воду нелегалов

В Орловской области подвели итоги борьбы с неформальной занятостью.

Вопрос был поднят на заседании межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, которое прошло под председательством первого вице-губернатора Александра Бударина.

Как пояснили в областном управлении труда и занятости, наиболее подверженными неформальным трудовым отношениям являются сферы строительства, розничной торговли, сельского хозяйства, общественного питания, ЖКХ, швейного производства, бытовых услуг и пассажирских перевозок.

Были приведены конкретные примеры, когда официально оформленные предприниматели выводили на чистую воду нелегалов, которые с ними конкурируют. Так, в Болховском районе по таким обращениям была организована поверка. В ней приняли участие сотрудники налоговой инспекции.

В результате были выявлены граждане, работающие в сфере перевозок без трудовых договоров. За нарушения 11 индивидуальных предпринимателей были оштрафованы на общую сумму 63 тысячи рублей.

ИА «Орелград»