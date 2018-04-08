Под Орлом у производителя молока нашли опасную субстанцию

Крупный штраф выписан агрофирме из Верховского района.

Административные дела были заведены после плановой проверки, проведенной на животноводческом предприятии в Верховском районе. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора. Его уличили в нарушениях правил обращения ветеринарных лекарственных средств при содержании животных, а также производстве и реализации сырого коровьего молока.

— На предприятии не проводились исследования молока коровьего сырого по показателям идентификации, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Не соблюдены требования к маркировке молока, в товаросопроводительной документации не указана вся необходимая информация.

В обращении находились лекарственные препараты с истекшим сроком годности. Кроме того, на предприятии был обнаружен незарегистрированный лекарственный препарат для ветеринарного применения «Биомастим» и незарегистрированные фармацевтические субстанции производства Индии и Японии.

Решением арбитражного суда Орловской области агрофирма наказана штрафом в размере 50 тысяч рублей с изъятием лекарственных средств для уничтожения.

ИА «Орелград»