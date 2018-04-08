Пытавшегося сбежать наркодилера оставили под арестом

8.4.2018 | 16:30 Новости, Общество

Облсуд отклонил жалобу подозреваемого в сбыте наркотиков.

Орловский областной суд рассмотрел жалобу подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Ранее судом Железнодорожного района молодой человек был помещен под домашний арест на два месяца. Он просил отменить это постановление, заявив, что скрываться от органов следствия не намерен.

Однако у следствия другое мнение. В суде было установлено, что орловец был задержан 26 февраля сотрудниками полиции по подозрению в незаконном покушении на сбыт наркотика общей массой 10,11 граммов, то есть в крупном размере. При задержании оказал сопротивление и пытался скрыться с места происшествия на автомобиле.

При указанных обстоятельствах подозреваемый «с целью избежания наказания может скрыться от следствия и суда, оказать давление на очевидцев происшествия с целью изменения ими показаний, иным способом воспрепятствовать установлению истины по делу». Облсуд отклонил жалобу и оставил мужчину под домашним арестом.

Добавим, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИА «Орелград»

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