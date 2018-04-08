В Мценске КСП нашла нарушения на 22 млн рублей

Мценские депутаты заслушали годовой отчет Контрольно-счетной палаты.

Депутаты Мценского горсовета заслушали и утвердили отчет городской КСП о работе в 2017 году. Согласно ему, Контрольно-счетной палатой было проведено 82 мероприятие, в том числе 7 экспертно-аналитических. Проверками было охвачено 14 объектов: пять органов местного самоуправления, восемь бюджетных учреждений и одно муниципальное унитарное предприятие.

Объем проверенных средств составил 205,7 миллиона рублей. По итогам контроля выявлено нарушений и недостатков в финансово-бюджетной сфере на 22,2 миллиона. То есть каждый десятый бюджетный рубль был потрачен с нарушениями. Анализ структуры недостатков дал следующие результаты.

Так, нарушения при формировании и исполнении бюджетов составили 9,6 миллиона рублей, нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 9,65 миллиона, нарушения при проведении муниципальных закупок – 2,4 миллиона рублей. Фактов нецелевого расходования бюджетных средств города Мценска в 2017 году контрольно-счетной палатой не установлено.

По итогам проверок было направлено 17 представлений, что на 10 больше, чем в 2016 году. По результатам их рассмотрения привлечены к дисциплинарной ответственности 12 должностных лиц. На текущий момент общая сумма устраненных нарушений составляет 15,65 миллиона рублей.

ИА «Орелград»