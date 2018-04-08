В Орле проведут фестиваль в память о Царственных Страстотерпцах

Обнародована программа фестиваля «Святой Георгий — 2018».

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, традиционный фестиваль православной молодежи «Святой Георгий — 2018» пройдет 6 мая. В этом году он отмечает свое 15-летие.

Форум будет посвящен 1715-летию памяти святого Георгия Победоносца, 100-летию памяти святых Царственных Страстотерпцев, 350-летию государственного флага России и 73-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие пройдет в два этапа, пояснили организаторы. Первый этап станет отборочным для иногородних участников. Он проводится с использованием видеозаписей с 29 марта по 16 апреля. Второй этап — заключительный – представляет собой прослушивание орловских участников. Оно состоится 29 апреля в зале Орловской государственной филармонии.

В фестивале примут участие учащиеся школ, лицеев, колледжей, средних специальных и высших учебных заведений. Гала-концерт состоится 6 мая в концертном зале Конгресс-холла на Кромском шоссе.

ИА «Орелград»