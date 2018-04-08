В Орловской области детские выплаты возьмут под особый контроль

Департамент соцзащиты населения, опеки и попечительства наделен новыми полномочиями.

Врио губернатора Андрей Клычков издал постановление об определении уполномоченного органа на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Таковым стал орган исполнительной государственной власти специальной компетенции, то есть департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства.

Ему поручено организовать представление в Минтруда РФ отчета о расходах, источником обеспечения которых является федеральная субвенция, а также о достижении целевых прогнозных показателей. Департамент же обязан предоставлять федеральному центру «иные документы и информацию, которые необходимы для осуществления контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления переданного полномочия».

Отметим, что постановление Клычкова распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. Напомним, что передачу полномочий на февральском заседании согласовали депутаты облсовета. Но саму выплату начали выдавать раньше, так что механизм, по сути, узаконили задним числом. По данным департамента соцзащиты, только за первые два месяца 2018 года было подано 72 заявления о получении поддержки, а выплаты получили 47 семей.

Напомним, что данная выплата установлена с нынешнего года. Она производится до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Право на нее имеют женщины, родившие (усыновившие) ребенка начиная с 1 января 2018 года. Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В Орловской области в 2018 году эта величина составляет 15241,5 рубля.

Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением. В 2018 году это 9429 рублей. Добавим, что нашему региону из федерального центра на указанные цели перечислено 86,5 миллиона рублей субвенции.

ИА «Орелград»