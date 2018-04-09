Областные власти подумают, стоит ли достраивать «Титаник»

При правительстве создана специализированная рабочая группа.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности врио главы Орловской области Александр Бударин. Он создал «рабочую группу по определению путей продолжения строительства объекта капитального строительства «Многопрофильный медицинский центр Орловской областной клинической больницы».

На выполнение поставленной задачи, то есть на то самое определение путей продолжения строительства, ей отведено 60 рабочих дней с даты подписания распоряжения. Группа обязана подготовить и представить губернатору план мероприятий.

Возглавил новый орган первый заместитель председателя правительства Орловской области Николай Злобин. В состав также включены руководители департаментов строительства и здравоохранения Денис Блохин и Александр Лялюхин.

Напомним, что многопрофильный медцентр при областной больнице является самым известным в регионе долгостроем, который прозвали «Титаником». Возводить его начали почти 20 лет назад. Объект несколько раз консервировали из-за отсутствия средств на строительство.

Кроме того, центр фигурирует в материалах нескольких уголовных дел, связанных с расследованием хищений средств, выделенных на данный объект. Так, уже несколько месяцев находится под стражей бывший исполнительный директор филиала подрядной организации «АСК Инжиниринг» Илья Дисман. Его подозревают в мошенничестве. По версии следствия, при строительстве «Титаника» было похищено 136 миллионов рублей.

ИА «Орелград»