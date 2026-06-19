Городской транспорт сделал первый шаг на пути в область

Заксобрание согласовало планы по улучшению транспортного обслуживания Орла.

На сессии 18 июня рассмотрели проект закона Орловской области по перераспределению полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления городского округа «Город Орел» и органами государственной власти Орловской области. Законопроект внесен в установленном порядке губернатором Андреем Клычковым.

Член правительства Алексей Субботин пояснил, что организация пассажирских перевозок в результате перейдет на уровень ответственности региона. Проведение торгов планируется одновременно по городским и пригородным маршрутам. Возможна корректировка сети для сокращения интенсивности движения общественного транспорта в центральной части города, снятие дублирующих направлений и т.д. Передача, по замыслу инициаторов, пройдет с 1 января.

Первый вице-спикер Михаил Вдовин предложил ускорить процесс. Вопросы транспорта –областной уровень, подчеркнул политик.

«Проблема в Орле не решается. Жалоб огромное количество. Сам вчера на остановке простоял 40 минут – уехать невозможно. Город не в состоянии в финансовом плане тянуть огромные транспортные расходы. Нужно разработать стратегию ускоренными темпами. Времени у нас нет. Жители не хотят ждать на остановках».

По мнению Вдовина, необходима единая транспортная стратегия, каркасом которой должен быть не частник, а муниципальное предприятие.

«Особенно наши окраинные территории находятся в состоянии транспортного коллапса, – присоединился к обсуждению депутат Олег Кошелев. – Живой пример – это рабочий городок. Четвертый трамвай, который доходил через пень-колоду, сейчас, после аварии на сетях, не ходит совсем. Когда в лучшем случае выходило три трамвая, теперь два маленьких ПАЗика, и то в разное время, после восьми вечера уехать невозможно».

Ежедневно поступают жалобы, констатировал Кошелев.

Лидер фракции ЛДПР в облсовете Владислав Числов поинтересовался изменениями в структуре профильного департамента или созданием новой организации, которая будет целенаправленно работать с городским транспортом.

Алексей Субботин отметил, что для исполнения полномочий подойдет базовое учреждение, которое уже есть и показало свою эффективность при работе на межмуниципальных маршрутах – КУ ОО «Организатор перевозок».

«Создание иных структур не планируется. Потребуется изменение штатной структуры. Предложения будут вноситься в установленном порядке».

Прозвучали реплики о кадровой чехарде в руководстве ТТП, а также транспортном управлении (комитете) города. Вспомнили бывшего первого заммэра Орла Вадима Ничипорова, который осужден за превышение полномочий; депутата Горсовета – перевозчика Кривова, заявлявшего о даче взяток чиновнику. Напомнили о недофинансировании со стороны области – компенсации за перевозку льготников приходится выбивать через суд.

После бурных дебатов законопроект принят в первом чтении. «За» проголосовало большинство, четыре депутата высказались против и один воздержался.

ИА “Орелград”