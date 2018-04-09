Орловские спасатели вытащили собаку со льдины

Пес забежал туда и боялся плыть обратно.

Сотрудники МЧС в Орле спасли овчарку, которая оказалась на льдине в Силикатном пруду, сообщили в пресс-службе регионального главного управления.

Собака по кличке Дон во время прогулки забежала в воду и доплыла до льдины. Побывав в холодной воде, пес отказывался возвращаться, призывая на помощь лаем. Хозяин был вынужден обратиться в МЧС.

Сотрудники областной поисково-спасательной службы в гидрокостюмах вышли на лед и еще больше напугали животное. Впрочем, вскоре Дон понял, что ему хотят помочь. Дойдя до края льдины, он замешкался. Спасатели схватили его за ошейник и вытащили на берег к хозяину.

ИА «Орелград»