Орловские спасатели вытащили собаку со льдины

9.4.2018 | 15:46 Новости, Общество

Пес забежал туда и боялся плыть обратно.

Сотрудники МЧС в Орле спасли овчарку, которая оказалась на льдине в Силикатном пруду, сообщили в пресс-службе регионального главного управления.

Собака по кличке Дон во время прогулки забежала в воду и доплыла до льдины. Побывав в холодной воде, пес отказывался возвращаться, призывая на помощь лаем. Хозяин был вынужден обратиться в МЧС.

Сотрудники областной поисково-спасательной службы в гидрокостюмах вышли на лед и еще больше напугали животное. Впрочем, вскоре Дон понял, что ему хотят помочь. Дойдя до края льдины, он замешкался. Спасатели схватили его за ошейник и вытащили на берег к хозяину.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования