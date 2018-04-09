В Колпне школьник на квадроцикле сбил женщину

9.4.2018 | 10:56 Новости, Происшествия

Он не заметил ее в темное время суток.

В Колпне под колеса квадроцикла попала 50-летняя женщина, сообщили в УГИБДД по Орловской области. Авария случилась 7 апреля в 21:55 на улице 13 Армии.

За рулем транспортного средства находился 16-летний подросток. В районе дома №12 он совершил наезд на пешехода, которая двигалась по правому краю проезжей части в том же направлении. На ее одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

Женщина получила травмы. О том, потребовалась ли ей госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»

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