В Орле за некачественный ремонт дворов заплатили 22 млн

КСП отчиталась о проверке, проведенной по поручению Клычкова.

Контрольно-счетная палата Орловской области завершила проверку, проведенную по поручению врио губернатора Андрея Клычкова. Аудиторы проанализировали исполнение программы «Формирование современной городской среды». Проверка проводилась за 2017 год. Общий объем проверенных средств составил 183 миллиона рублей.

Как сообщает КСП, в Орле производилась оплата частично выполненных работ, приемка которых не была предусмотрена муниципальным контрактом. Сумма таких выплат превысила 11,5 миллиона рублей. Неправомерные расходы на оплату некачественных работ аудиторы оценили в 22,6 миллиона рублей, в том числе по Орлу – 17,8 миллиона и Мценску – 4,8 миллиона рублей.

Потери бюджета Орла составили 3,15 миллиона рублей, а сумма неиспользованных субсидий — 13,34 миллиона. Также установлено, что при проведении двух электронных аукционов на выполнение работ по устройству спортивных площадок в Орле на общую сумму 3,2 миллиона рублей на участие было подано по две заявки, имеющие признаки аффилированности.

Проверкой установлено систематическое нарушение сроков исполнения контрактов. Так, из 15 муниципальных контрактов по благоустройству дворовых территорий в Орле по 11-ти (77 процентов) сроки окончания работ были нарушены в среднем от 9 до 95 дней. В тоже время не все заказчики вели претензионно-исковую работу с подрядчиками, отметили в КСП.

По результатам проверки должностным лицам внесено четыре представления об устранении выявленных нарушений. Отчет направлен в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»