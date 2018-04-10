Косогов опроверг слова Парахина о заводе ПВХ и потребовал его отставки

10.4.2018 | 13:42 Новости, Политика

Депутат продолжает борьбу с опасным, по его мнению, производством.

Депутат горсовета Орла Евгений Косогов 10 апреля опубликовал кадры с квадрокоптера, снятые над территорией бывшего завода «Кока-Кола», где планируется построить завод напольных ПВХ-покрытий. Впрочем, снимки и видео позволяют утверждать: строительство уже ведется.

За зданием завода стоит кран. Видны свежие следы от колес автомобилей, кучи песка и стройматериалы. Ранее руководитель департамента промышленности Геннадий Парахин утверждал, что строительство завода напольных покрытий еще не ведется.

Косогов обратился к врио губернатора Орловской области Андрею Клычкову и попросил отправить Геннадия Парахина в отставку, «так как он обманывает жителей города Орла» и самого Клычкова.

Напомним, в Орле продолжается широкая дискуссия о заводе напольных покрытий. Общественники утверждают, что производство небезопасно и повлечет за собой выбросы в атмосферу. Чиновники заявляют о проведенных экспертизах. Накануне на очередной встрече в ходе спора о заводе Геннадий Парахин назвал Евгения Косогова «продажным депутатом».

ИА «Орелград»

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