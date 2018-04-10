Орловчанка засудила туроператора за неисправный самолет

Облсуд удовлетворил иск не сумевшей отдохнуть орловской семьи.

Как следует из материалов дела, супруги планировали отдохнуть за рубежом. Приобрели путевку и отправили в Москву, откуда должны были лететь на курорт. Однако все пошло не так. В аэропорту «Домодедово» рейс задержали на 7 часов, причем пассажирам не объяснили причины. Утром борт все-таки поднялся в воздух.

Но уже через 30 минут после взлета командир самолета принял решение вернуться в аэропорт из-за возникшей технической неполадки. Приземлиться сразу не удалось. Самолет около трех часов кружил над аэропортом. Натерпевшиеся страха туристы решили отказаться от поездки, о чем тут же уведомили туроператора.

Фирма деньги за путевку не вернула, сославшись на то, что за техническое состояние самолетов не отвечает. Без ответа осталась и письменная претензия. Суд иск удовлетворил, посчитав, что туроператор был обязан обеспечить оказание качественной услуги, чего сделано не было.

В пользу семьи с ответчика взыскана уплаченная по договору за минусом агентского вознаграждения стоимость путевки в размере 90,8 тысячи рублей, неустойка в размере 20 тысяч рублей, компенсация морального вреда в сумме 10 тысяч рублей и штраф в размере 60,4 тысячи рублей.

ИА «Орелград»