В Орле появился новый главный транспортник

10.4.2018 | 12:41 Новости, Общество

Вадим Хрипунов попробует решить все проблемы городского транспорта.

На совещании в администрации Орла 10 апреля представили нового начальника отдела транспортного обслуживания. Им стал 51-летний Вадим Хрипунов.

Чиновника охарактеризовали как человека с опытом работы в сфере транспорта. Известно, что в 2012-2014 гг. он возглавлял «Орелтранссигнал».

Вадим Хрипунов занял место Виталия Гришакова, ранее исполнявшего обязанности начальника транспортного отдела. Руководители города регулярно предъявляли ему претензии, выражая недовольство работой общественного транспорта.

ИА «Орелград»

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