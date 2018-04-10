В Орле появился новый главный транспортник

Вадим Хрипунов попробует решить все проблемы городского транспорта.
На совещании в администрации Орла 10 апреля представили нового начальника отдела транспортного обслуживания. Им стал 51-летний Вадим Хрипунов.
Чиновника охарактеризовали как человека с опытом работы в сфере транспорта. Известно, что в 2012-2014 гг. он возглавлял «Орелтранссигнал».
Вадим Хрипунов занял место Виталия Гришакова, ранее исполнявшего обязанности начальника транспортного отдела. Руководители города регулярно предъявляли ему претензии, выражая недовольство работой общественного транспорта.
ИА «Орелград»