Видео: задержание сутенера в Орле

Отдел Росгвардии по Орловской области распространил видео задержания подозреваемого в вовлечении в проституцию. Напомним, мужчину 1981 года рождения поймали вечером 9 апреля в центре Орла.

Задержание произошло в парикмахерской Vladimir в доме №9 на улице Ленина, куда ворвались сотрудники СОБРа. Они повалили мужчину крепкого телосложения на пол. На фоне раздавались крики испуганных женщин.

Оружие было обнаружено в рюкзаке мужчины, который находился в автомобиле во дворе. Там же нашли маску для скрывания лица.

Как сообщал «Орелград» ранее, подозреваемый в сутенерстве задержан на 48 часов, в ближайшее время суд выберет ему меру пресечения. В случае положительного заключения экспертизы об оружии на него также заведут уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов.