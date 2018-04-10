Юрий Урсу провозгласил себя министром

В соцсетях он указал именно такую должность.

Руководитель департамента информационных технологий Орловской области Юрий Урсу, приглашенный в свою команду врио губернатора Андреем Клычковым, назвал себя «министром информационных технологий». Соответствующую должность он указал в графе «О себе» в соцсети Facebook.

На это обратил внимание депутат областного совета и руководитель орловских справедливороссов Руслан Перелыгин. «Не знал, что в Правительстве Орловской области есть министр!» — написал он.

Ранее врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, зарегистрировавшись в соцсети «ВКонтакте», указал должность «Губернатор» и место работы «Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области». Избранным главой региона он не является до сих пор, а аппарат был реорганизован в администрацию губернатора за полтора года до приезда Клычкова на Орловщину. После того, как «Орелград» обратил внимание на эти два факта, местом работы была указана уже администрация губернатора, а вот должность осталась прежней — отличающейся от записей в трудовой книжке и на официальном сайте правительства.

ИА «Орелград»