В Орле требуют отменить внеочередную сессию горсовета, посвященную заводу напольных покрытий

Общественники приняли резолюцию.

12 апреля Орловский городской Совет народных депутатов соберется на внеочередную сессию. Центральными вопросами станут изменения в Генплан и Правила застройки и землепользования, касающиеся территории бывшего завода «Кока-Кола». Напомним, там планируется построить (по факту — уже строится) завод напольных ПВХ-покрытий.

После встречи общественников, представителей власти и журналистов, которая состоялась 9 апреля, была принята резолюция «Общественная позиция по отношению к размещению завода ПВХ-покрытий в городской черте города Орла». Под ней подписались региональное общественное движение

«Граждане Орла», депутат горсовета Евгений Косогов, Общественное движение «Экодружина», орловская общественная группа «Помощь детям», общественная организация «Народный контроль».

Содружество считает, что завод напольных покрытий является опасным для окружающей среды и населения. Его размещение на улице Итальянской «связано с рядом затрудняющих факторов», в том числе соседством с инсулиновым заводом «Санофи».

— В отношении данного инвестиционного проекта со стороны региональных и муниципальных властей общество видит исключительно пассивную, реактивную логику действий. Отсутствует понимание общей долгосрочной стратегии экономического, отраслевого развития региона (с приоритетом в сфере машиностроения и приборостроения, импортозамещающих производств, ориентированных на новый технологический уклад). Пропагандируемое расширение компетенций региона переработкой полимеров представляется стратегически ошибочным, притягивающим в регион неперспективные и экологически вредные типы производств. Конкретный проект завода ПВХ- покрытий приводит к обесцениванию земель в своей окрестности и становится долгосрочным стратегически негативным фактором для развития города, — гласит один из пунктов резолюции.

Также активисты усмотрели продавливание строительства завода со стороны властей. Они предлагают отменить внеочередную сессию горсовета 12 апреля и дать на изучение вопроса до двух месяцев. Очевидно, что заседание отменено уже не будет — на этот случай депутатам предложили не допустить принятия решения.

Полный текст резолюции доступен по ссылке.