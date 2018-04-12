Орловским охотникам сделали «царский» подарок

12.4.2018 | 17:58 Новости, Общество

Областные власти разрешили добывать лисицу до 19 мая.

Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области издало приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Речь идет о лисице. С 16 апреля по 19 мая 2018 года в регионе официально разрешена добыча этого зверя обоих полов и всех возрастов. Отметим, что обычно охотиться на лисицу разрешено только зимой.

Однако в этом году планы пришлось изменить из-за стремительного распространения вируса бешенства. Напомним, что от данного заболевания в текущем году погибло уже 30 животных, в том числе лисицы. Они являются основными разносчиками вируса. На днях вирус бешенства у лисицы был зарегистрирован под Мценском. С этим событием и связан приказ. Добывать лисицу разрешено на угодьях в Хотынецком и Мценском районах.

ИА «Орелград»

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