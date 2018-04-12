Орловской области могут вернуть 200 миллионов «дорожных» рублей

12.4.2018 | 9:46 Новости, Общество

Регион пытается получить финансирование строительства сельских дорог.

Решение о том, что Орловской области из федерального бюджета будет возвращено 200 миллионов рублей, уже принято. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на первого зампреда правительства Николая Злобина. Речь идет о средствах, выделенных на строительство сельских дорог. Они не были освоены, и их пришлось вернуть в федеральный бюджет. Теперь область пытается «выбить» их обратно.

Напомним, что многочисленные нарушения при строительстве сельских дорог были выявлены в ходе совместной проверки Счетной палаты РФ и Контрольно-счетной палаты Орловской области. Общий объем проверенных средств составил 598,5 миллиона рублей, в том числе средства федерального бюджета 389,1 миллиона. Выявлено нарушений на общую сумму 83,8 миллиона рублей.

Так, объем оплаченных работ, содержащих признаки нецелевого использования бюджетных средств, составил 52,3 миллиона рублей, неэффективное использование – 30,7 миллиона. В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в Орловской области было предусмотрено строительство и реконструкция в 2015 году 8 автомобильных дорог протяженностью 27,98 км, в 2016 – 11-ти протяженностью 33,86 км и в 2017 году – 6-ти протяженностью 24,17 км и 11 переходящих с 2016 года (33,86 км).

Ввод в эксплуатацию автодорог в 2015 году отсутствовал, в 2016 году было введено в эксплуатацию 6 дорог, в 2017 году — 2, одна из которых по окончанию проведения проверки счетной палаты.

ИА «Орелград»

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