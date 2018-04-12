Под Орлом ревнивец зарезал любимую

12.4.2018 | 15:03 Новости, Происшествия

В Троснянском районе суд рассмотрит дело об убийстве женщины.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве. В совершении преступления обвиняют местного 53-летнего жителя. Жертвой стала его возлюбленная.

Как следует из материалов обвинения, в декабре 2017 года ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина через окно забрался в дом своей жертвы. Началось выяснение отношений. Конфликт вспыхнул на почве ревности.

Закончился он трагически. Мужчина ударил возлюбленную ножом в грудь. От полученных ран она скончалась на месте преступления. В настоящее время уголовное направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»

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