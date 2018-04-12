В сквере Танкистов могут появиться еще два памятника

Там хотят установить бюсты Ивана Санько и Василия Образцова.

Пресс-служба администрации Орловской области сообщила о проведении онлайн-опроса о возможном месте установки бюстов героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова.

Ранее заявлялось, что их, скорее всего, установят на бульваре Победы. Однако в ходе обсуждения появился еще один вариант — сквер Танкистов. Напомним, в 2016 году там был открыт памятник маршалу Ивану Баграмяну.

Согласно визуализации, предложено установить бюсты героев на бульваре Победы напротив областной поликлиники либо в сквере Танкистов рядом с братской могилой ближе к зданию налоговой инспекции. Новые памятники займут свои места к 5 августа 2018 года, когда будет праздноваться 75-я годовщина освобождения Орла от немецких захватчиков.

Иван Санько и Василий Образцов в 1943 году водрузили Красное знамя Победы на дом №5 на площади Мира. Бюсты героев установят по инициативе Орловской региональной общественной организации «Молодежное поисковое объединение «Огненная дуга» при поддержке правительства Орловской области.

Опрос проводится на официальном портале Орловской области в блоке справа. Пока в нем выигрывает вариант «сквер Танкистов».

ИА «Орелград»