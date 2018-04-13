«Дорожная служба» попалась на нарушении

Управление ФАС рассмотрело жалобу на госпредприятие.

Орловское управление ФАС России рассмотрело жалобу компании «Все краски» на ГУП «Дорожная служба». Как уже рассказывал «Орелград», компания подала заявку на участие в закупке на право поставки эмали для дорожной разметки.

Как считает заявитель, при проведении запроса предложений организатор указал конкретный товар, а именно: эмаль АК-511 «Спринтер». Она производится только одной компанией. Заявитель указывает, что предложил организатору идентичный товар, но другой торговой марки.

В ходе разбирательства было установлено, что «Дорожная служба» закон не нарушала. Запрошенную эмаль производит не одно, а несколько предприятий. Жалоба заявителя была признана необоснованной. Обвинение в сговоре заказчика с поставщиком рассыпалось.

Однако УФАС все-таки нашло нарушения в действия организаторов торгов. Договор с победителем был заключен на 8-й день после подписания протокола рассмотрения и оценки заявок. А законом установлен 10-дневный срок. Лишь по его истечении разрешено заключать договор. Действия организаторов нарушили статью 18.1 Закона «О защите конкуренции».

«Дорожной службе» выдано предписание об устранении нарушений порядка организации и проведения запроса предложений. Предприятие обязано внести изменения в собственное положение о закупках.