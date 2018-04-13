Грымов покажет тургеневский стиль

Он разработан к 200-летию писателя.

Советник врио губернатора Орловской области Юрий Грымов 16 апреля представит образцы брендирования к 200-летнему юбилею писателя Ивана Тургенева, сообщили в пресс-службе правительства области.

Общественности и журналистам покажут фирменный стиль, разработанный к памятной дате, эскизы нового туристического портала, промо-ролик и туристическую карту.

— Единый фирменный стиль празднования 200-летия Тургенева призван обеспечить единство восприятия всех событий и акций, связанных с юбилеем писателя. Предложенные стилевые решения будут использованы в оформлении самых разных объектов и городских площадок, — рассказали в облправительстве. — В частности, брендировать предлагается объекты городского общественного транспорта – автобусы и маршрутки. В сфере наружной рекламы фирменный стиль будет использован для создания вывесок и плакатов, также планируется создать линейку сувенирной продукции с использованием символики.

В основу фирменного стиля лягут орловские и русские элементы народного дизайна.

Новая туристическая карта будет распространяться бесплатно. Презентация пройдет в кинотеатре «Победа» в 12:00.

ИА «Орелград»