В Орле пассажиры ВАЗа избили водителя «Рено» после ДТП

13.4.2018 | 12:03 Новости, Происшествия

Семья пострадавшего ищет очевидцев.

Жительница Орла Анна Банникова в соцсетях сообщила о том, что ее мужа избили после попадания в дорожно-транспортное происшествие.

По ее словам, инцидент произошел 8 апреля между 16 и 17 часами на перекрестке улиц Спивака и Ватной. Супруг женщины был за рулем «Рено», который столкнулся с ВАЗ-2115. После аварии пассажиры отечественной легковушки избили владельца иномарки, а водитель сбежал.

— Может есть у кого-нибудь видео драки или аварии? Ведь очень много людей было на месте и всё видели. Если кто то знает о его нахождении или владеет какой либо информацией не останьтесь равнодушными и помогите нам, — написала Анна (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента.

ИА «Орелград».

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