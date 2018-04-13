В Орловской области нарушений при госзакупках нашли на 1,3 млрд

Годовой отчет КСП был представлен в облсовете.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, председатель региональной Контрольно-счетной палаты Иван Левин представил отчет о работе в 2017 году. Он был заслушан на заседании комитета по взаимодействию со средствами массовой информации и трудовым отношениям.

В частности, Иван Левин рассказал о результатах проверки эффективности использования бюджетных средств при осуществлении госзакупок. Аудиторы за год выявили нарушения в данной сфере на 1,3 млрд рублей.

— Большую часть этой суммы дали нарушения, допущенные в сфере дорожного строительства, — отметил глава КСП. — Проблемы выявлены и при проверке деятельности акционерных обществ и ГУПов.

Так, была проанализирована деятельность ГУП «Орелпромэксплуатация», АО «Орелгортеплоэнерго», АО «Областной телерадиовещательный канал» и ГУП ОО «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод «Орловский». Общая сумма проверенных средств составила 474 млн рублей.

— Выявлено нарушений законодательства в финансовой сфере более чем на 383 млн рублей, — добавил Иван Левин. — При этом только сумма необоснованных расходов превысила 277 миллионов.

По его словам, план работы КСП на 2018 год уже сформирован.

ИА «Орелград»