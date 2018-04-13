В Орловской области остаются подтопленными 8 мостов

Паводок отступает.

В ГУ МЧС по Орловской области рассказали актуальную информацию о прохождении на территории региона весеннего половодья.

12 апреля снижение уровня воды продолжилось. Произошло освобождение двух низководных мостов — в деревнях Гать и Быстрое в Орловском районе. Остаются подтопленными 8 низководных мостов.

Кроме того, в Орле вода отступила от 6 приусадебных участков. В ближайшие дни прогнозируется дальнейшее снижение уровня рек. ГУ МЧС продолжает функционировать в режиме повышенной готовности.

ИА «Орелград»