В Орловской области остаются подтопленными 8 мостов

13.4.2018 | 12:38 Новости, Общество

Паводок отступает.

В ГУ МЧС по Орловской области рассказали актуальную информацию о прохождении на территории региона весеннего половодья.

12 апреля снижение уровня воды продолжилось. Произошло освобождение двух низководных мостов — в деревнях Гать и Быстрое в Орловском районе. Остаются подтопленными 8 низководных мостов.

Кроме того, в Орле вода отступила от 6 приусадебных участков. В ближайшие дни прогнозируется дальнейшее снижение уровня рек. ГУ МЧС продолжает функционировать в режиме повышенной готовности.

ИА «Орелград»

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