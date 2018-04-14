У орловца нашли гранаты и самодельные взрывные устройства

Железнодорожный районный суд рассмотрел дело поисковика.

На скамье подсудимых оказался член орловского военно-исторического поискового клуба. В июне прошлого года он участвовал в реконструкции боя. По окончании мероприятия обнаружил в стволе пушки «два однотипных предмета цилиндрической формы, являющиеся пригодными к производству взрыва самодельными взрывными устройствами фугасного действия с огневым способом инициирования».

Взрывные устройства в органы внутренних дел не сдал, а погрузил в машину и отвез на работу. Хранил в своем сейфе вплоть до момента их изъятия сотрудниками УФСБ при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Затем оперативники посетили его гараж и обнаружили там боеприпасы времен Великой Отечественной войны, в частности, несколько гранат.

Поисковик нашел их на месте боев, но в правоохранительные органы не сообщил. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»