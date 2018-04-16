«Орелстрой» начал продажу квартир в «Московском парке»

Узнайте, почему квартиры нужно покупать именно в этом микрорайоне.

ПАО «Орелстрой» объявил о старте продаж квартир в новом жилом комплексе «Московский парк», который расположится в районе Московского шоссе рядом с Прокуровским лесопарком и «Овсянниковской поляной».

Застройщик планирует возвести шесть 16-этажных домов. Преимуществами «Московского парка» называются близость к зеленой зоне и одновременно с этим — к центру города, развитая инфраструктура (школа №45, детсады №№42 и 31, гипермаркеты «Лента» и «Линия»). Из окон квартир будет открываться панорамный вид.

— Особое внимание застройщик уделяет проектированию и дальнейшему обустройству придомовых территорий, планируя создать внутридворовые пространства, соответствующие всем современным мировым требованиям. Это намерение касается как благоустройства и озеленения с использованием элементов ландшафтного дизайна, так и профессиональной планировки детских спортивных и игровых зон с применением современных покрытий. В проекте такие зоны распределены в соответствии с разными возрастными категориями. «Орелстрой» заранее предусматривает и специальные территории для автомобильных парковок – их будет достаточно, чтобы обеспечить хозяев квартир и их гостей, — рассказали в компании.

Кроме того, «Орелстрой» предлагает приобрести квартиры уже с готовой отделкой — стандартной или класса «Комфорт». Застройщик установит пластиковые окна. Офис продаж застройщика будет расположен на въезде в новый микрорайон, но уже сейчас подробную информацию можно получить в основном офисе по адресу пл. Мира, 7г. Самая низкая цена для покупателей будет предоставлена на старте продаж — в апреле-мае 2018 года.

ИА «Орелград»