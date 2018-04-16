Орловские фермеры попросили Парахина «не дурачить народ»

В Орле прошло бурное обсуждение поправок в законодательство о торговле.

Как уже рассказывал «Орелград», руководство Орла и области встретились с сельхозтоваропроизводителями, чтобы обсудить изменения в порядке проведения ярмарок «Хлебосольный выходной». Фермеров обяжут использовать специализированное холодильное оборудование для продажи скоропортящегося товара. Предприниматели отреагировали бурно.

«Орловская среда» рассказала, что сельхозтоваропроизводители жаловались на отсутствие денег на тонары, автолавки и холодильное оборудование. Чиновники стояли на своем и заявляли об огромном количестве жалоб на некачественное мясо и молоко, а также о продукции «на грязных картонках».

– У нас на сегодняшний день два потока жалоб, — рассказывал Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности Орловской области. — Одни жалуются, что на ярмарках их притесняют и так далее. Но не меньшее количество жалоб от жителей о том, что они покупают продукты непонятно какие. Большое количество жалоб от жителей близлежащих районов, — пояснил чиновник и продолжил:

— Им мешают жить, мусор, из подъездов сделали туалеты и так далее. Не кричите, дайте сказать. Да, да, да. Есть жалобы, обращения о том, почему на ярмарках отсутствует ветлаборатория. И я хочу сказать: это очень правильно. Теперь по поводу того, что люди не жаловались и так далее, вы знаете, в Кемерово люди тоже ходили веселились! А теперь что – плачут?

Фермеры недоумевали, почему власти «прицепились» именно к ярмаркам, и утверждали, что власти «ничего не знают про безопасность».

— Что вы дурачите народ? Работают люди – и слава Богу. Вот вы сказали, что по Приборостроительной вопрос решен, а как решен, вы же не сказали. Что вы сказали – вы ничего не сказали! — предъявляли Парахину претензии из зала.

Чиновники пообещали исправить один из пунктов, который нарушает права производителей. Почти полная стенограмма с встречи доступна на сайте газеты.

ИА «Орелград»