В Орле неэффективные расходы на ремонт дворов составили 96 млн

КСП отчиталась о проверке «Управления коммунальным хозяйством».

Городская Контрольно-счетная палата обнародовала краткий отчет о проверке исполнения муниципальных контрактов в МКУ «УКХ г. Орла». Речь идет о средствах, выделенных в 2017 году на реализацию государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды». Напомним, что ранее отчет о проверке обнародовала областная КСП. Выводы созвучны.

Так, неправомерные расходы бюджета города аудиторы оценили в 29,3 миллиона рублей. Из них 17,8 миллиона – это оплата и принятие некачественных работ по 13 объектам, остальное — оплата частично выполненных работ, принятие которых не предусмотрено муниципальным контрактом и отсутствуют законные основания для принятия отдельных этапов работ.

Неэффективные расходы бюджета города составили 95,9 миллиона рублей, считают в КСП. Из них 95,48 миллиона – это оплата выполненных работ по объектам благоустройства общественных и дворовых территорий, по которым отсутствовало обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контрактам. Потери бюджета составили 3,15 миллиона рублей. В эту сумму включены неотработанные авансы, пени и штрафы.

«В нарушение условий муниципальных контрактов сроки выполнения работ по программным объектам в 81 проценте случаев были нарушены на срок от 9 до 95 дней, — говорится в отчете КСП. — Своевременно выполнены работы только по 2 муниципальным контрактам из 13, нарушен срок выполнения работ по 63 объектам из 73. Все муниципальные контракты были расторгнуты после истечения срока выполнения работ по контрактам».

Материалы проверки направлены в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»