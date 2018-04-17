Орловец обматерил полицейского и заработал уголовное дело

Следственный комитет ведет разбирательство.

СУ СК РФ по Орловской области возбудило уголовное дело в отношении 49-летнего жителя поселка Долгое по подозрению в оскорблении представителя власти, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 13 апреля. Мужчина был пьян и находился в общественном месте. В присутствии посторонних лиц он обматерил подошедшего к нему полицейского, который пытался пресечь административное правонарушение.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в СК.

ИА «Орелград»