Орловец обматерил полицейского и заработал уголовное дело

17.4.2018 | 12:47 Новости, Общество

Следственный комитет ведет разбирательство.

СУ СК РФ по Орловской области возбудило уголовное дело в отношении 49-летнего жителя поселка Долгое по подозрению в оскорблении представителя власти, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 13 апреля. Мужчина был пьян и находился в общественном месте. В присутствии посторонних лиц он обматерил подошедшего к нему полицейского, который пытался пресечь административное правонарушение.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в СК.

ИА «Орелград»

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