Под Орлом провели тренировку перед чемпионатом мира по футболу

Турнир по чеканке футбольного мяча прошел в исправительной колонии.

В исправительной колонии общего режима в поселке Нарышкино прошел турнир по чеканке футбольного мяча. В нем приняли участие 15 осужденных. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Турнир был приурочен к чемпионату мира по футболу FIFA-2018. Как отметили в УФСИН, в режимных учреждениях проходят различные тематические мероприятия, направленные на популяризацию футбола и пропаганду здорового образа жизни.

— Футболисты соревновались в личном зачете – побеждает тот, кто дольше жонглирует мячом, не допуская его касания рукой или падения на поле, — пояснили в УФСИН. — К финальному этапу остались трое самых ловких и умелых участников.

Победитель получил диплом.

ИА «Орелград»