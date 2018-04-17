В Орловской области поздравляют ветеранов пожарной охраны

Дети вручают им письма и рисунки.

ГУ МЧС по Орловской области организовало акцию «Письмо ветерану», приуроченную к 100-летию пожарной охраны, рассказали в ведомстве.

Люди, долгое время прослужившие в пожарной охране, получают поздравления от детей. Ребята из детских домов и школ-интернатов пишут спасателям письма, сочиняют поздравления и рисуют. Подарки передают действующие сотрудники МЧС во всех районах.

В этом году акция проходит уже в третий раз и проводится в рамках Года культуры безопасности и 130-летия Вольного пожарного общества в Орле

— Время вручения писем было выбрано неслучайно. 17 апреля отмечается столетие создания советской пожарной охраны. Ветераны-огнеборцы свой профессиональный праздник отмечают именно в этот день. 17 апреля 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР издал декрет «Об организации государственных мер по борьбе с огнем», который сыграл значительную роль в деле становления и развития пожарной охраны, — пояснили в МЧС.