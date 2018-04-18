Депутаты потребовали объяснений от чиновников по поводу МУП «РОУ»

На профильном комитете будут рассмотрены материалы нашумевших проверок КСП.

Соответствующее поручение дал мэр Орла Василий Новиков. Об этом сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов. Планируется, что в мае на профильных комитетах будут рассмотрены материалы трех нашумевших проверок Контрольно-счетной палаты. В частности, депутаты желают заслушать чиновников о предпринимаемых ими мерах по устранению выявленных недостатков.

Так, планируется обсудить итоги проверки работу МУП «Ритуально-обрядовых услуг». Напомним, что отчет был представлен в начале апреля. КСП выявила неправомерные расходы в сумме 8 млн рублей. Из них 4,8 миллиона были потрачены на оплату работ по агентским договорам с 1 января 2016 года по 1 сентября 2017 года. Однако аудиторы не нашли достоверных данных о выполнении конкретных работ в указанный период.

На выплату отдельным работникам предприятия премий при отсутствии установленной системы премирования было неправомерно потрачено 2,88 миллиона рублей. Кроме того, некоторые работники получили некие денежные подарки примерно на 320 тысяч рублей. Неэффективные расходы МУП «РОУ» счетная палата оценила в 16,5 миллиона рублей.

Также депутаты потребовали от чиновников объяснений по итогам проверок эффективности деятельности МУП «Аптека №53» и реализации программы «Формирование современной городской среды».

ИА «Орелград»