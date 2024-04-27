«Кина не будет»: во что превращаются кинотеатры Орла

Вспомним старые-добрые.

Поводом для обзора послужило обращение граждан к губернатору по поводу состояния кинотеатра «Современник». Внешний вид удручает. Все пространство у здания стало максимально рыночным. Прилегающий участок площадью около 4,5 тыс. кв. м предназначен для эксплуатации кинотеатра, однако попутно здесь можно купить саженцы, цветы на могилку, шаурму, овощи, сладости и т.д. Администрация Орла заявила, что собственнику предъявили претензии. Однако 25 апреля рабочие продолжали работать над очередной пристройкой. Примечательно, что однотипные белые торговые павильоны, которые ранее частично скрывали этот «базар», демонтировали.



Кинотеатр «Современник» – единственный в городе отдельно-стоящий кинотеатр, рекламировал он себя в соцсетях. В настоящей форме это довольно спорное утверждение. В 2022 году при поддержке «Фонда Кино» в «Современнике» проведена модернизация двух кинозалов, было инсталлировано современное цифровое оборудование, позволяющее показывать фильмы в формате лазерного изображения, а также установлены комфортные кинотеатральные диваны и кресла. «Современник» открылся в 1975 году. Первый широкоформатный кинотеатр города Орла. (Комсомольская, 242).

«Октябрь»

Кинотеатр «Октябрь» был построен в течение 1960-1962 годов по типовому проекту. С 1 августа 2016 года работа по профилю прекращена. После этого здание использовалось не по назначению. В разное время в нем располагались торговые и офисные помещения. На данный момент площади в здании и рядом сдаются в аренду под различные нужды.

Примечательно, что в 2023 году утверждены охранные зоны объекта культурного наследия и режим их использования. При капитальном ремонте и реконструкции рядом стоящих сооружений запрещается применение диссонансных архитектурных решений, в том числе использование активных цветовых решений в отделке фасадов. Как это вяжется с размещением на здании разномастных баннеров – не совсем понятно. (Комсомольская, 242).

«Родина»

В Железнодорожном районе все еще держится многострадальная «Родина». Объект культурного наследия регионального историко-культурного значения «Здание кинотеатра, 1937-1938 гг.». В начале 90-х кинотеатр еще работал. Потом эта сфера угасла, первый этаж отдали под аренду. Чего там только не было: магазин цветов, фотостудия, секонд-хенд. В 2015 году активно обсуждалась передача «Родины» филармонии. Однако здание не обладает необходимыми акустическими характеристиками.

В январе 2016 года «Родина» была продана АИЖК Орловской области ООО «АСК Инжиниринг». Уже в июне 2016 земля и памятник архитектуры оказались у ООО «Мостострой-66», с оформлением обременения по ипотеке. После вмешательства силовиков и возбуждения уголовного дела на экс-директора АИЖК сделка была признана ничтожной, а памятник архитектуры вернулся к прежнему владельцу.

В 2017 году активно обсуждалась идея возродить храм. Был заложен камень в основание Крестовоздвиженской часовни (вблизи бывшей Крестовоздвиженской церкви).

В 2018 советник губернатора Юрий Грымов восхищался красотой увядания.

«Эти разрушения кажутся мне символичными. Даже в таком состоянии мне кажется это красиво», – написал известный режиссер в соцсетях.

«Родину» все же продали за долги АИЖК. В 2020 году кинотеатр на торгах за 18,5 млн рублей получил индивидуальный предприниматель. В 2022 году он пытался продать объект за 37 млн рублей. Теперь узнать, кто является собственником, – проблематично. Однако «Родина» не становится краше год от года. (Московская, 32).

«Победа»

До революции на его месте располагалась Георгиевская (Сретенская) церковь. В советское время она использовалась как склад. Во время оккупации Орла в Великую Отечественную войну здание сильно пострадало. От первоначальной церкви сохранились только стены и своды. В 1945 году орловские власти собирались передать здание церкви под швейную фабрику Обллегпрома. Но позже приняли решение о строительстве на этом месте кинотеатра. 8 июня 1951 года он получил название «Победа», а в декабре открылся для зрителей. В середине 2000-хх годов здание кинотеатра сменило привычный красно-терракотовый цвет на бежевый. В таком виде оно просуществовало до конца 2012 года. Его отреставрировал владелец – ОАО «Орелкиносервис». Кинотеатр также постепенно обрастал точками сферы услуг и даже организовал платный туалет. 2020 году кинотеатр прекратил работу.

«Победу» выкупил «Орелагроюг». На здании бывшего кинотеатра появлялась табличка «вход в храм», через некоторое время ее сняли. В апреле 2024 года губернатор Андрей Клычков показал, как идут работы по реставрации. Усилены фундамент и грунт основания, обустроена гидроизоляция, отреставрирована кирпичная кладка. Конструкции, которые находились в аварийном состоянии, демонтированы. Работы планируют завершить в 2026 году. Однако, для каких целей будут использовать «Победу», не известно. (Ленина, 22).

Шикарная ветка о кинотеатрах на сайте “Орел знакомый и незнакомый”. Там можно увидеть «Салют», здание с одним залом на 400 зрителей, теперь в нем магазин. А еще говорят про «Весёлый», «Мир», «Спутник», «Металлург», «Искру»…

ИА “Орелград”