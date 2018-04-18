Продавщицу пивбара посадили из-за тяги к спиртному

Ливенский районный суд заменил женщине условный срок реальным.

Районный суд удовлетворил представление начальника филиала по Ливенскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного ранее.

Ровно год назад местная жительница была признана виновной в краже. Ее приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно. Дали испытательный срок и обязали трудоустроиться. Она нашла работу в пивбаре – продавцом.

Спустя пару месяцев ее уволили за прогулы. Женщина сама рассказала, что запила. Из-за злоупотребления спиртным она не являлась и на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Тем самым нарушила ограничения, установленные судом.

В результате ей отменили условное осуждение и взяли под стражу в зале суда. Женщина будет отбывать реальный срок в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»