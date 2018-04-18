Следователи проверяют причастность краеведа Ливцова к ложному доносу

Заявление на него подал экс-глава аппарата облсовета Валерий Амелин.

Бывший руководитель аппарата Орловского областного Совета народных депутатов Валерий Амелин написал заявление на краеведа, замдиректора РАНХиГС Виктора Ливцова о заведомо ложном доносе. Об этом Амелин рассказал в интервью «Орловской среде».

Амелин и Ливцов являются одними из учередителей Орловского реготделения «Общества Российско-китайской дружбы». Заявление Ливцова о растрате являлось поводом для возбуждения уголовного дела о растрате в отношении бывшего госслужащего.

— Сам Ливцов интереса к деятельности общества не проявлял, членские взносы не платил, ни финансовую, ни какую-либо другую помощь обществу не оказывал. Тем не менее он с точностью до рубля указал в заявлении сумму ущерба, который я якобы причинил ОРКД. Как утверждал сам Ливцов, данную цифру он узнал от неких третьих лиц, каких – не помнит. Во время очной ставки, когда я спросил его, понимает ли он, что все изложенное в его заявлении является клеветой и что он может быть привлечен к ответственности, он в присутствии адвоката и следователя сказал, что лучше пострадает за клевету, чем будет портить отношения с правоохранительными органами, — поделился Амелин.

Экс-чиновник подал заявление на Виктора Ливцова в следственную часть СУ УМВД по Орловской области, отметив, что тот «перепутал 2018 год с 1937-м».

Напомним историю дела. В 2015 году было установлено, что Валерий Амелин, также являясь председателем местного отделения межрегиональной общественной организации «Общество Российско-Китайской дружбы», в период с 2012 по 2015 годов оплатил авиабилеты к месту отдыха за счёт денежных средств, полученных им в качестве спонсорской помощи. Организации был нанесен ущерб в размере более 371 тысячи рублей.

По словам Амелина, апелляция на решение суда находится на рассмотрении в Верховном суде РФ.

ИА «Орелград»