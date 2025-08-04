В Орле открыли стелу в честь сотрудников органов госбезопасности

Она посвящена тем из них, кто погиб или пропал без вести в годы Великой Отечественной войны.

Церемония открытия прошла сегодня. Новый памятный монумент появился в парке Победы.

«Практически два года войны линия фронта проходила по территории области. Орловские чекисты совершали настоящие подвиги мужества и самоотверженности», – отметил губернатор Андрей Клычков в социальных сетях.

Также губернатор указал, что нынешние сотрудники регионального Управления ФСБ продолжают славные традиции предыдущих поколений и достойно выполняют свою работу в условиях специальной военной операции.

«Мы гордимся вами и выражаем искреннюю благодарность за преданность делу и верность присяге», – заявил Андрей Клычков.

Как дополнительно рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области, памятный знак создан по эскизам историка-краеведа и художника-оформителя Геннадия Афанасьева. Его установке предшествовала кропотливая работа в архивах.

На памятник нанесены имена 60 человек. В их числе – сотрудники, в годы Великой Отечественной войны проходившие службу на территориях, которые тогда относились к Орловской области, а сейчас входят в состав других регионов России.

«Увековечивание подвига чекистов – это не только дань благодарности от потомков, но и основа для воспитания подрастающего поколения. Уверен, стела станет символом нашей памяти и преклонения перед подвигом тех, кто ценой собственной жизни, приближал Победу, внёс вклад в спасение мира от нацизма», – отметил начальник Управления ФСБ России по Орловской области Вячеслав Князьков.

ИА «Орелград»